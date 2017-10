Quante Storie sui luoghi che abitano nella nostra mente, su Rai3

Quante Storie, in onda venerdì 13 ottobre su Rai3.

"Cos'è un paesaggio? Il panorama che ci circonda, naturalmente, ma anche una forma della nostra mente. A partire dalla relazione tra psiche e paesaggio si dipana la conversazione di venerdì 13 ottobre a Quante Storie, in onda alle 12.45 su Rai3, tra il conduttore Corrado Augias e lo psicoanalista Vittorio Lingiardi, per capire come i luoghi abitano la nostra mente e influenzano la nostra personalità. Sarà anche l'occasione per celebrare la giornata d'autunno del FAI (Fondo Ambiente Italiano) che si celebra domenica prossima. Conclude la puntata la rubrica di Pino Strabioli, dedicata al premio Nobel Dario Fo, a un anno dalla sua scomparsa" si spiega in un comunicato dalla tv di Stato.