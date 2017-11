Quante Storie sui limiti della legittima difesa

Quante Storie, in onda mercoledì 8 novembre su Rai3.

"Un Paese armato è un Paese più sicuro? A pochi giorni dall'ennesima sparatoria negli Stati Uniti - segnala in un comunicato la tv di Stato -, che è costata la vita a ventisei persone in una chiesa battista del Texas, Corrado Augias avrà in studio mercoledì 8 novembre a Quante Storie, in onda su Rai3 alle 12.45, il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco che analizzerà, con l'ausilio di dati statistici, i limiti della legittima difesa, ormai diventata un punto di discussione nella politica italiana."



"Nel corso della puntata, Augias lascerà la parola alla scrittrice Natalia Aspesi, che recensirà il nuovo romanzo di Stella Grey" si spiega in ultimo dalla Rai.