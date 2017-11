Quante Storie sui grandi crimini contro l'umanità

Quante Storie, in onda giovedì 9 novembre su Rai3.

"Dal processo di Norimberga in poi, i tribunali penali internazionali si sono assunti il difficilissimo compito di condannare i grandi crimini contro l'umanità. Ma come vanno sanzionati crimini così efferati? Con quali strumenti giuridici? Risponde giovedì 9 novembre a Quante Storie, in onda su Rai3 alle 12.45, l'economista ed esperto di politiche internazionali Daniele Archibugi, in un colloquio con Corrado Augias che spazia dal Nazismo a Saddam Hussein. Conclude la puntata Si può fare, il reportage del giovedì dedicato a storie di resistenza culturale" diffonde in una nota la tv di Stato.