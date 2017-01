Quante Storie sugli imbecilli di ieri e di oggi con Maurizio Ferraris

"Chiunque se ne sente immune, ma l'imbecillità è una categoria che domina il mondo. Nella puntata di Quante Storie in onda martedì 24 gennaio alle 12.45 su Rai3, il filosofo Maurizio Ferraris racconta chi sono gli imbecilli di ieri e di oggi, senza risparmiare i titani del pensiero, i geni della cultura, i protagonisti della storia universale, e spiega perché l'imbecillità è una prerogativa così tipicamente umana. Al termine dell'intervista con Ferraris, condotta da Corrado Augias, la recensione letteraria affidata come ogni giorno alla scrittrice Michela Murgia" informa in un comunicato la tv di Stato.