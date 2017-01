Quante Storie su come cambia il rapporto tra giornalismo e potere

"Come sta cambiando il mestiere del giornalista? Attraverso il personaggio di un inviato di guerra, protagonista del suo ultimo romanzo, Enrico Franceschini indaga con Corrado Augias i rapporti, particolarmente delicati nell'era di Donald Trump e dei forti nazionalismi, tra giornalismo e potere. Al centro della puntata di 'Quante Storie', in onda mercoledì 1 febbraio, alle 12.45, su Rai3, anche la direzione che sta prendendo dopo la Brexit il governo di Londra, dove Franceschini ha vissuto per molti anni; assieme a lui Barbara Serra, conduttrice della redazione di Londra di 'Al Jazeera English' e autrice di 'Gli italiani non sono pigri', un libro sugli italiani che lavorano e si affermano all'estero. Al termine, la quotidiana recensione letteraria di Michela Murgia" espone in una nota la tv di Stato.