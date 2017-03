Quante Storie su che vincerà le prossime elezioni, con i sondaggi Demos

Ilvo Diamani dell'Istituto Demos, torna a 'Quante Storie', in onda lunedì 27 marzo su Rai3.

"La recente scissione all'interno del PD ha ulteriormente sparigliato il quadro politico nazionale. Qual è oggi la prima forza politica del paese? E come esce dalla scissione la sinistra? Più delle opinioni, in questo momento, possono venirci in soccorso i numeri dei sondaggi" fa sapere in un comunicato la Rai.



La tv pubblica di Stato rende noto in conclusione: "Ilvo Diamanti, sociologo e fondatore dell'Istituto Demos, torna a 'Quante Storie', ospite della puntata in onda lunedì 27 marzo alle 12.45 su Rai3, per raccontare a Corrado Augias gli orientamenti politici degli italiani e il gradimento che i maggiori leader riscuotono in vista delle prossime elezioni. Chiude la trasmissione, la recensione letteraria di Michela Murgia."