Quante Storie su Papa Francesco: l'analisi di Aldo Maria Valli

Quante Storie, in onda lunedì 15 maggio su Rai3.

"Sensibile alla cultura progressista e laicista, attento al mondo degli ultimi, aperto al dialogo interreligioso: Papa Francesco si è conquistato il favore di tutto il mondo, non solo cattolico. A poco più di tre anni dall'elezione del nuovo Pontefice, il vaticanista Aldo Maria Valli, ospite di 'Quante Storie' lunedì 15 maggio alle 12.45 su Rai3, introduce in questo quadro alcuni elementi critici, mettendo in luce i cedimenti al populismo e al relativismo di un papa giudicato a volte approssimativo sul piano dottrinale e incauto su quello politico. In chiusura, la consueta recensione letteraria di Michela Murgia" viene illustrato in una nota della tv di Stato.