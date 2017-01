Quante Storie orrende sulla infibulazione: le racconta Nice Nailantei Leng'ete

"Aveva solo nove anni quando si ribellò alla disumana tradizione dell'infibulazione. Oggi Nice Nailantei Leng'ete, ambasciatrice di Amref Health Africa, è il simbolo mondiale della lotta alle mutilazioni genitali sulle donne africane" si riporta in un comunicato dalla Rai.



"Affiancata da Emma Bonino, che contro le mutilazioni ha fondato l'organizzazione internazionale 'Non c'è pace senza giustizia', Nice Nailantei Leng'ete racconterà la sua storia a Corrado Augias nella puntata di 'Quante Storie' in onda martedì 31 gennaio alle 12.45 su Rai3. Al termine, la recensione letteraria di Michela Murgia" riferisce in ultimo la tv pubblica di Stato.