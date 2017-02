Quante Storie di Vittorio Sgarbi sulla bellezza e l'arte

"Dall'arte alla politica, in tutta la carriera di Vittorio Sgarbi ricorre il tema della bellezza. A colloquio con Corrado Augias nella puntata di 'Quante Storie' in onda giovedì 2 febbraio, alle 12.45, su Rai3, il critico d'arte ne descrive la presenza, rivelata dal rapporto di ombra e di luce, nei quadri di Caravaggio, Cagnacci, Tiepolo. Un racconto che esalta il patrimonio artistico italiano, spesso trascurato o perfino dimenticato, come accade ai paesi nei quali la scrittrice Carmen Pellegrino accompagnerà gli spettatori nello spazio che il programma dedica ogni giovedì alla provincia italiana. Come di consueto conclude la puntata la recensione letteraria di Michela Murgia" riportano in una nota dalla tv di Stato.