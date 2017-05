Quante Storie di Michele Dall'Ongaro sul Don Giovanni di Mozart

Quante Storie, in onda venerdì 5 maggio su Rai3.

"Amava le donne o solo se stesso? Don Giovanni incarna tutte le ambiguità della passione amorosa e rappresenta l'archetipo del seduttore. Nella puntata di 'Quante Storie' in onda venerdì 5 maggio alle 12.45 su Rai3, Corrado Augias e Michele Dall'Ongaro, direttore dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, raccontano il 'Don Giovanni' di Mozart, in scena dal 6 maggio alla Scala di Milano con la direzione di Paavo Järvi e poi al Festival di Spoleto dal 30 giugno, con le scenografie di Dante Ferretti. In chiusura, il consueto appuntamento con la recensione letteraria di Michela Murgia" rendono noto dalla tv di Stato.