Quante Storie di Gianni Cuperlo sulle elezioni in Sicilia, su Rai3

Lo scontento a sinistra a Quante Storie, in onda martedì 7 novembre su Rai3.

"Una divisione sempre più netta lacera la sinistra italiana, ulteriormente segnata dalle recenti elezioni in Sicilia. Il deputato del Pd Gianni Cuperlo, domani martedì 7 novembre a colloquio con Corrado Augias nella puntata di Quante Storie, in onda alle 12.45 su Rai3, racconta quali possono essere le reali alternative a Renzi e i punti per tentare un programma comune. La sinistra sarà anche al centro dell'intervento del linguista Giuseppe Antonelli, che ogni martedì riflette sui significati nascosti dei nostri usi linguistici" illustrano in una nota dalla tv di Stato.