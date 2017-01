Quante Storie dal carcere: le racconta la moglie di Enzo Tortora

"Un errore giudiziario, una gogna mediatica, la fine di una carriera: questo è stato il caso Enzo Tortora, il giornalista e conduttore televisivo ingiustamente accusato negli anni Ottanta di associazione camorristica. Ma come visse Tortora quella esperienza? Lo rivelano le lettere che l'inventore di 'Portobello' inviò dalla sua cella, tra giugno 1983 e gennaio 1984, alla moglie Francesca Scopelliti, che sarà ospite di Corrado Augias nella puntata di 'Quante Storie' in onda martedì 10 gennaio alle 12.45 su Rai3. In studio con loro anche il giornalista Alberto Matano, conduttore sempre su Rai3 del programma 'Sono innocente'" viene segnalato in un comunicato della tv di Stato.