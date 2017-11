Quante Storie da Gianrico Carofiglio, su Rai3

Corrado Augias incontra lo scrittore, in onda venerdì 3 novembre su Rai3.

"Gianrico Carofiglio è l'ospite di Corrado Augias nella puntata di Quante Storie in onda venerdì 3 novembre - espone in una nota la tv di Stato -, alle 12.45 su Rai3. Lo scrittore ed ex magistrato, oltre a parlare del suo ultimo libro - un viaggio avventuroso e un difficile rapporto esistenziale tra un padre e un figlio - approfondisce le proprie esperienze nella magistratura e nella politica, analizzando il lavoro svolto a sostegno della legalità e della giustizia. Al termine della puntata, Pino Strabioli recensisce uno spettacolo teatrale sulle scene in questo periodo."