Quante Storie: come le carte geografiche raccontano il mondo

In onda martedì 24 ottobre su Rai3.

"Il mondo che viviamo è sempre più difficile da decifrare. Nella puntata di Quante Storie in onda martedì 24 ottobre alle 12.45 su Rai3 - viene riferito in una nota dalla tv di Stato -, il giornalista Federico Rampini, già corrispondente da New York e da altri grandi capitali, suggerisce di farlo attraverso le carte geografiche."



"Che non sono solo mappe e confini da studiare sui banchi di scuola - illustrano in ultimo dalla Rai -, ma sentieri di conoscenza per interpretare la storia e il presente intorno a noi. Un dialogo con Corrado Augias che incrocia paesaggio contemporaneo e memoria, alle radici di fenomeni attuali come il populismo e la globalizzazione. Nel corso della puntata Natalia Aspesi recensisce un romanzo del recente premio Nobel della letteratura, Kazuo Ishiguro."