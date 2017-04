Quando I Ragazzi del Bambino Gesù tornano ad una vita "normale"

Le nuove storie de 'I Ragazzi del Bambino Gesù', in onda domenica 2 aprile su Rai3.

"Settimo appuntamento con 'I Ragazzi del Bambino Gesù' - Ospedale Pediatrico, il documentario ideato da Simona Ercolani e prodotto da Stand by me che racconta le storie di 10 giovani coraggiosi che ogni giorno lottano con determinazione e fiducia per vincere la malattia da cui sono affetti, in onda domenica 2 aprile, alle 22.45 su Rai3" infomano in un comunicato dalla tv di Stato.



Dalla Rai viene riportato: "In questa puntata Klizia, accompagnata dalla sua amica Ginevra, si sottopone a una visita decisiva potrebbe ottenere il permesso di tornare a nuotare. Durante il day hospital scoprirà che le sue condizioni di salute sono migliorate e lei potrà riprendere lentamente una vita normale. A questa notizia, Ginevra decide di restare con lei per festeggiare con una serata in discoteca. Per Giulia arrivare al trapianto di midollo è stata una grande vittoria. Ma la fase più delicata inizia proprio adesso: il decorso post-operatorio inizia con un breve periodo di isolamento, al termine del quale lei e sua madre si trasferiranno in un appartamento preso in affitto a Roma. Il sospirato ritorno a Messina sembra ormai questione di giorni".



"Dopo l'intervento di riduzione dello stomaco, Sara, sedicenne affetta da una grave obesità, deve sottoporsi a una visita di controllo in ospedale. - si precisa infine - Sono trascorsi poco più di due mesi dall'operazione e Sara è già dimagrita di oltre 15 kg. Tuttavia ancora non riesce ad iniziare l'attività sportiva fortemente consigliata dai medici per ottenere un dimagrimento più armonico e ridurre così il rischio della recidiva a distanza di tempo. Dopo aver effettuato l'intervento è necessario che cambi il suo stile di vita. Alessia invece è in attesa di un trapianto di cuore. La sua malattia negli ultimi anni le ha impedito di coltivare la sua più grande passione: viaggiare. E ora attende fiduciosa, custodendo il suo più grande desiderio: poter partecipare a una gita scolastica insieme ai suoi compagni."