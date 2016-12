Professione precario con i voucher

"Erano nati per contrastare il lavoro nero. Ma oggi dei voucher - viene comunicato della Rai -, i buoni per pagare i lavoratori a ore, si fa un uso indiscriminato un abuso. Dovevano servire per i lavoretti saltuari sono diventati una forma di impiego precario largamente utilizzato."



"Nel Lazio dal 2014 al 2015 sono cresciuti del 78 per cento. In Italia - sottolinea la tv di Stato -, nel 2008, ne venivano venduti 500 mila quest'anno 160 milioni. Se ne parla nel 'Settimanale' della Tgr in onda sabato 31 dicembre alle 12.25 su Rai3, con il contributo di tutte le redazioni regionali."



"In sommario anche il caso dei botti 'proibiti', il problema degli sprechi alimentari, le storie dei cercatori d'oro nel Ticino, la 'fine' del Corpo Forestale dello Stato, e la scelta di vita italiana, tra mare, colline e vecchi borghi, di alcuni cittadini del Nord Europa" si prosegue.



Si precisa infine: "Il 'settimanale' racconta anche un calendario speciale, quello realizzato contro il tumore al seno dall'associazione Punto rosa di Assisi. Le protagoniste sono alcune pazienti che hanno deciso di prestare il proprio volto e il proprio sorriso per testimoniare che guarire e rinascere è possibile. In chiusura, gli auguri della Tgr con i fuochi d'artificio di un 'esperto' del fuoco: l'Etna."