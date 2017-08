Prison sisters: il sequel di No Burqas behinds bar, su Rai3

In tv: il documentario sulla condizione della donna in Afghanistan, in onda giovedì 3 agosto su Rai3.

"Seguito del documentario 'No Burqas behinds bar' (trasmesso nel 2013 da Doc3) - viene fatto sapere in una nota della tv di Stato -, che raccontava la vita di due donne in prigione in Afghanistan, 'Prison sisters', il documentario firmato da Nima Sarvestani, in onda per Doc3 giovedì 3 agosto alle 23.45 sui Rai3, mostra la vita delle due protagoniste una volta uscite di prigione."

"In Afghanistan la vita fuori dal carcere si rivela peggiore di quella dentro dove - segnala la Rai -, come osservava ironicamente il titolo del primo film, anche se sei privato della libertà, non sei obbligato ad indossare il burqa. Per Sara e Najibeh, infatti, la tregua che avevano vissuto in prigione lascia il posto a minacce di morte e violenza perché la condizione di ex-detenuta per una donna afghana è molto pesante. Di una di loro, appena uscita di prigione si perdono le tracce, l'altra viene aiutata dal regista e riesce ad andare in Svezia dove però continua la disperata ricerca dell'amica. Il documentario si apre con la paradossale immagine di una delle due ragazze costretta ad indossare il burqa per uscire e, attraverso una appassionante ricerca ci fa entrare nella terribile condizione della donna in Afghanistan".



"Nima Sarvestani è un regista svedese-iraniano. Nato a Shiraz, Sarvestani ha lavorato come giornalista in Iran per diversi anni e nel 1985 si è trasferito in Svezia. Gli argomenti dei suoi documentari sono i diritti umani e la giustizia sociale visti attraverso la prospettiva di un protagonista che viene seguito per tutta la durata del film (character-driven). Tra i suoi più famosi I Was Worth 50 Sheep( 2011), No Burqas Behind Bars (2012), Those Who Said No (2014)" viene infine precisato.