Pistoia è "Provincia Capitale" a partire dalla cultura

Nuovo appuntamento con 'Provincia Capitale', domenica 26 febbraio su Rai3.

"Capitale italiana della cultura 2017, città dei vivai, di registi e viaggiatori, di Pinocchio e del regista Mauro Bolognini è Pistoia, intrisa di storia romana e medievale, la protagonista di 'Provincia Capitale', il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Edoardo Camurri, in onda domenica 26 febbraio alle 10.10 su Rai3. Due i 'visionari' che accolgono Camurri in piazza Duomo: il poeta Paolo Albani e la storica dell'arte Francesca Rafanelli" segnala in un comunicato la tv di Stato.



"Come sono i pistoiesi? Hanno un temperamento artistico? Sono viaggiatori? E quali sono le connessioni della città con la storia romana e con il Brasile? A rispondere sono Alberto Cipriani - viene sottolineato quindi dalla Rai -, storico locale, che racconta di Catilina morto qui nel 62 a.C., dopo la battaglia di Pistoia, e Mario Pereira, figlio di Miguel Pereira, uno dei soldati brasiliani della Feb che tra il '44 e il '45 si unirono alle forze alleate per liberare l'Italia."



Si fa sapere infine: "Fabio Calamati, giornalista del 'Tirreno di Pistoia', affida invece a 'Provincia Capitale' i suoi cinque titoli selezionati tra sport, cronaca e costume. In libreria, poi, Camurri ricorda la figura singolare di un grande scrittore che ci ha lasciati troppo presto, Maurizio Salabelle, con il fratello Sergio. Ma Pistoia è anche patria di originali viaggiatori e personaggi fuori dal comune: lo è stato Ippolito Desideri, gesuita e missionario italiano, vissuto tra il '600 e il '700, primo esperto europeo della lingua e della cultura tibetana. E lo è oggi Luca Bracali, fotografo, documentarista, uno dei più grandi viaggiatori italiani, che affida a 'Provincia Capitale' alcune tra le più significative istantanee delle sue esplorazioni. E fuori dal comune fu anche il regista Mauro Bolognini, che la nipote Carlotta ricorda nella singolare ambientazione della sala cinematografica più piccola del mondo. Colto, raffinato, ironico, fortemente ispirato dai capolavori della letteratura, Bolognini rivive nel ritratto affettuoso della nipote e in un gustoso aneddoto legato al film 'Gran bollito'. Ad arricchire la puntata una performance di Gianni Miraglia-Pinocchio nel parco della vicina Collodi, con Abbiati-Grillo parlante; le rievocazioni affidate ai documenti delle Teche Rai; e la visita al sorprendente parco artistico creato da Giuliano Gori, imprenditore che ha realizzato un museo a cielo aperto tutto da scoprire."