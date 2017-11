Pippo Baudo racconta "La mia passione", su Rai3

'La mia passione', in onda giovedì 9 novembre su Rai3.

"Pippo Baudo, il conduttore televisivo che insieme a Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello ha fatto la storia della televisione italiana si racconta a Marco Marra per la puntata de 'La mia passione' di giovedì 9 novembre alle 22.55, su Rai3" espone in un comunicato la tv di Stato.



"Ne emerge un raro autoritratto, intimo e sincero, che ripercorre oltre 50 anni di una carriera irripetibile: Canzonissima, Fantastico, tredici Festival di Sanremo, infinite edizioni di Domenica In. Il racconto di un pezzo della memoria collettiva del nostro paese introdotto dalla storica Michela Ponzani" informano infine dalla Rai.