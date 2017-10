Petrarca viaggio tra le parole, da Trieste alle Isole

In onda sabato 28 ottobre su Rai3

"Dalla Trieste del Bookfest alla Palermo di Simonetta Agnello Hornby fino a Cagliari, dove Michela Murgia rende omaggio a Grazia Deledda: sono alcune delle tappe del nuovo viaggio tra le parole di 'Petrarca', il settimanale della Tgr curato da Simonetta Rho e realizzato dalla redazione torinese con il contributo delle altre redazioni regionali, in onda sabato 28 ottobre alle 12.55 su Rai3" informa in un comunicato la tv di Stato.



"Condotto da Elisabetta Terigi tra le strade del Balon e la scuola Holden di Borgo Dora, a Torino, 'Petrarca' raggiunge anche San Remo alla scoperta delle parole delle canzoni del Premio Tenco, e la Puglia per festeggiare i cento anni del vocabolario Zingarelli. Obiettivo anche sulle Langhe, per visitare una piccola libreria appena nata. Tra i protagonisti della puntata, la storica Liliana Picciotto che racconta le vicende di ebrei salvati dal nazismo grazie all'aiuto degli Schindler italiani, e gli scrittori Gianrico Carofiglio, Margherita Oggero, Stefano Bartezzaghi, Antonio Scurati, il fisico Carlo Rovelli e Il cantautori Niccolò Agliardi. In chiusura, i versi della poetessa Patrizia Cavalli letti dall'attrice di teatro Astrid Meloni" puntualizza in conclusione la Rai.