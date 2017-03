Perugia: non solo "Provincia Capitale" del giornalismo e del jazz

"Provincia Capitale" fa tappa a Perugia, in onda domenica 19 marzo su Rai3.

"Capitale del giornalismo e della musica jazz, città etrusca e medievale della pace, delle arti e della poesia: è Perugia la protagonista della diciassettesima puntata di 'Provincia Capitale', il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Edoardo Camurri, in onda domenica 19 marzo alle 10.10 su Rai3. Di giornalismo parla Arianna Ciccone, la 'visionaria' di questa settimana, ideatrice e direttrice del Festival Internazionale del Giornalismo, che nel 2006 con Christopher Potter, immaginò una Perugia invasa dai più importanti giornalisti del mondo per parlare di libertà di stampa, di democrazia e di chi deve controllarla" riferisce in una nota la tv di Stato.



Dalla Rai sottolineano: "Il festival, intelligentemente condotto fuori dalle secche della crisi economica nel 2013, si appresta ora a festeggiare la sua undicesima edizione. Ma a Perugia è di casa anche il jazz che costituisce un appuntamento fisso consolidato negli anni: il grande clarinettista e compositore Gabriele Mirabassi racconta il suo rapporto con 'Umbria Jazz', rievocando la sua 'prima volta' nella prestigiosa rassegna. I cinque titoli della settimana appartengono al 'Corriere dell'Umbria', e sono scelti da Sabrina Busiri Vici."



"Tre sono, invece, i luoghi scelti dallo storico locale, Elvio Lunghi, storico dell'arte medievale, per raccontare le bellezze della città: la fontana, il Palazzo dei Priori e gli affreschi del Perugino del Collegio del cambio, capolavori della città della pace, come suggerisce l'eco della vicina Assisi e la storia di Aldo Capitini, Gandhi italiano, del quale parla Giuseppe Moscati" si prosegue.



Viene riportato in conclusione: "E, mentre il forzuto di 'Provincia Capitale' si cimenta in una surreale e personalissima marcia della Pace in compagnia di Fra' Matteo e Roberto Abbiati si dedica a un dolce pasquale, Roberto Deidier, studioso e poeta, curatore di un importante volume di imminente uscita, rievoca la figura e la poesia di Sandro Penna, perugino di nascita, che rivive in un prezioso filmato d'archivio."