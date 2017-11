Persone e insetti: la farina di Massimo Reverberi

In onda sabato 4 novembre su Rai3.

"Massimo Reverberi, 50 anni, è uno dei primi imprenditori della comunicazione ad avvalersi di internet, in anticipo rispetto al mondo dei media. Così, subito dopo l'università, fonda un'agenzia di comunicazione aziendale che lavora per numerose multinazionali" si comunica dalla Rai.



La tv pubblica di Stato prosegue quindi: "Dopo 17 anni, a causa della crisi del 2008 Massimo lascia l'azienda ai soci e viaggia per un anno nel Sud-Est Asiatico e in Cina. E qui la sua vita cambia per sempre, quando scopre il mondo degli insetti commestibili."



Si descrive dunque: "Una storia che lui stesso racconta a 'Persone', il settimanale del Tg3 dedicato alle storie di vita quotidiana in onda sabato 4 novembre alle 12.20 su Rai3."



Viene riferito in conclusione: "Oggi, Reverberi ha fondato a Bangkok un'azienda che si occupa dello sviluppo, della produzione e dell'esportazione di cibi realizzati con farine commestibili di insetti. In Europa non si possono vendere insetti commestibili fino alla fine del 2018, ma Belgio, Olanda e Danimarca sono già pronte con proprie discipline legislative."