Peppino Zedda tra le "Persone" che non credono all'archeologia ufficiale

A "Persone" il contadino archeo-astronomo Peppino Zedda, in onda domenica 26 febbraio su Rai3.

"Nuraghi, tombe di giganti, pozzi sacri e domus de janas non erano solo fortificazioni, ma luoghi sacri. Parola di Peppino Zedda, contadino sardo appassionato di archeologia e astronomia, che racconta la sua teoria, non accettata però da studiosi ufficiali, a 'Persone', il settimanale del Tg3 dedicato alle storie di vita quotidiana, in onda domenica 26 febbraio alle 12.15 su Rai3. L'orientamento degli antichi edifici segue, secondo Zedda, regala geometriche e astronomiche coincidenti con le fasi solari e lunari" diffonde in un comunicato la tv di Stato.