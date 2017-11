Passato e Presente delle deportazioni naziste: le memorie su Rai3

'Passato e Presente', in onda martedì 7 novembre su Rai Storia.

"Come si è formata e attraverso quali tappe la memoria della deportazione in Italia? Nell'immediato dopoguerra - viene spiegato in un comunicato della Rai -, a partire dal processo di Norimberga che si celebra nel novembre del 1945, cominciano ad affiorare le prime prove e testimonianze di quanto accaduto nei lager nazisti: da Auschwitz a Buchenwald, alla risiera di San Sabba."



"A 'Passato e Presente', il programma di Rai Cultura in onda martedì 7 novembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con la professoressa Barbara Berruti. Quello della deportazione è un racconto straziante di cui le stesse vittime parlano a fatica. È l'indicibile e insieme l'inascoltabile, la peggiore pagina della storia dell'umanità che a stento può essere comunicata per la sua incredibile ferocia. Ma col passar del tempo le memorie, le testimonianze, a cominciare da quelle di Primo Levi, deportato ad Auschwitz, conquistano l'attenzione del mondo" conclude la tv pubblica di Stato.