Omicidio Marco Vannini e caso della 17enne di Fucecchio a Chi l'ha visto

In onda mercoledì 25 ottobre su Rai3.

"Parla il padre della studentessa 17enne di Fucecchio trovata gravemente ferita al Parco dell'Ambrogiana il 14 ottobre scorso, al termine di una serata passata in una discoteca del posto. Sfilano al processo per la morte di Marco Vannini i personaggi coinvolti nella vicenda: dopo Federico Ciontoli ascoltato con la fidanzata Viola, è la volta del capofamiglia, Antonio Ciontoli e della figlia Martina, fidanzata della vittima" informa in una nota la Rai.



"Si è in attesa che venga depositata la seconda perizia medico legale che potrà dare maggiori indicazioni sulla fine del ragazzo di Ladispoli morto la notte del 17 maggio del 2015. Di tutto questo si occuperà la puntata di Chi l'ha visto di domani mercoledì 25 ottobre alle 21:15 su Rai3. Per i contatti: facebook - spiegano in conclusione dalla tv di Stato -, www.facebook.com/chilhavisto/, twitter @chilhavistorai3, sito www.chilhavisto.rai.it, email 8262@rai.it, WhatsApp 345 313 1987. Per assistere al programma in diretta dallo studio bisogna prenotarsi attraverso il numero 06.8262 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica 8262@rai.it."