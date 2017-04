Omicidio Alatri, parla il buttafuori: non ho ucciso Emanuele

A Chi l'ha visto l'intervista al buttafuori della discoteca di Alatri indagato per omicidio.

Nella puntata di 'Chi l'ha visto?' di mercoledì 12 aprile, in onda in diretta su Rai3 alle 21.15, il drammatico racconto di uno dei buttafuori della discoteca di Alatri indagato per omicidio: 'Io Emanuele non l'ho toccato' - dice a Chi l'ha visto? - Mi stanno indicando come uno dei picchiatori, ma io ero dentro il locale, e il manganello che avevo in automobile era un ricordo di mio nonno, mai usato'. Il buttafuori ci tiene a mandare un abbraccio ai familiari e agli amici di Emanuele ribadendo che non è stato lui a ucciderlo", viene anticipato in una nota.



E ancora: "Perchè Matthias Schepp si è tolto la vita a Cerignola, dopo aver fatto scomparire le sue due figlie, Alessia e Livia? Che significato ha per questo padre il paese della Puglia? Ha voluto lasciare una indicazione per capire dove sono le gemelline mai ritrovate?".