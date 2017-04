Omaggio a Totò con "I soliti ignoti": il film su Rai3

'I soliti ignoti', in onda venerdì 14 aprile su Rai3.

"Venerdì 14 aprile alle 21.15 Rai3 trasmette uno dei capolavori della commedia all'italiana di Mario Monicelli - spiega in una nota la tv di Stato -, 'I soliti ignoti' con Totò, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. Cosimo, piccolo ladro di periferia, è in prigione per il furto di una macchina."



"Alcuni suoi amici, Capannelle (un vecchio stalliere un po' matto), Mario (ladro suo malgrado), Ferribotte (un siciliano gelosissimo della sorella), Tiberio (fotografo e ladro per vocazione), decidono di cercare qualcuno che si accusi del furto per far scarcerare Cosimo." viene specificato infine dalla Rai.