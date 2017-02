Oggi su Rai la "Beata ignoranza" ha #cartabianca

Nuovo appuntamento con #cartabianca, in onda il 27 febbraio su Rai3.

"Questa sera, 27 febbraio alle 18.25 su Rai3, a #cartabianca, in apertura si parlerà di attualità politica, a partire dal Congresso del PD, dalla scissione in atto e dagli scenari che si aprono nel partito e nel Paese" scrivono in una nota dalla tv di Stato.



"Ospiti di Bianca Berlinguer: Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, e Tommaso Labate, giornalista de Il Corriere della Sera. Nella seconda parte l'ospite d'eccezione sarà l'attore Alessandro Gassmann, protagonista, insieme a Marco Giallini, del film 'Beata ignoranza', in questi giorni al cinema" chiarisce in conclusione la Rai.