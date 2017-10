Officina Italia: l'arte del mangiar sano, su Rai3

In onda sabato 28 ottobre su Rai3.

"Per qualità del cibo e controlli alimentari, l'Italia è all'avanguardia nel mondo. E il mangiar sano e sicuro comincia dall'etichetta dove sono indicati origine, provenienza e scadenza dei prodotti" si riferisce in una nota dalla Rai.



La tv pubblica di Stato precisa inoltre: "Se ne parla a 'Officina Italia' il settimanale della Tgr dedicato alle eccellenze del nostro Paese e curato da Giorgio Tonelli e Giancarlo Zanella, in onda sabato 28 ottobre alle 11.30 su Rai3."



"In studio, ospite di Anna Maria Cremonini, il presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia. In sommario anche un collegamento con 'Fico', la fabbrica italiana contadina, che sarà inaugurata a Bologna dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni il prossimo 15 novembre. Sarà un grande parco agroalimentare esteso su cento mila metri quadri dove si potrà mangiare, fare la spesa ed assistere ad incontri didattici sul cibo. In primo piano anche l''uliveto d'Europa', rappresentato dalla Puglia, la Regione che ha il 45 per cento della produzione nazionale di olio. Ottima la qualità, anche se c'è preoccupazione per la quantità, a causa della siccità dell'estate" viene chiarito in ultimo.