Multe autovelox tutte legittime? Lo spiega Mi Manda RaiTre

Nuovo appuntamento con 'Mi Manda RaiTre', in onda giovedì 9 marzo su Rai3.

"Come difendersi dalle multe illegittime e dai veleni in casa? Di questo si parlerà nella puntata di 'Mi Manda RaiTre' in onda domani giovedì 9 marzo alle 21.15 su Rai3. I sistemi con cui i Comuni multano gli italiani sono davvero tutti legittimi? Mi Manda RaiTre è andato a verificare città per città, strada per strada, grazie alle segnalazioni dei telespettatori e alle confidenze di un vigile 'pentito', pronto a svelare tutti i segreti degli autovelox" viene riferito in una nota della tv di Stato.



Si evidenzia inoltre: "A seguire, la rottamazione delle cartelle di Equitalia, che sarà ultimata entro fine marzo: molte pendenze riguardano proprio le multe. La tradizionale inchiesta di 'Mi Manda RaiTre' questa volta sarà dedicata ai veleni che si nascondono in casa e ai pericoli per chi non li conosce. In conclusione, il tema del rapporto tra genitori e figli. Cosa sono disposti a fare un padre e una madre per il proprio figlio? Quanti sacrifici? Quanti soldi sono disposti a perdere?".