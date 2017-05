Morandi saluta Gazebo: l'ultima puntata in prima serata con James Taylor

Gran finale di Gazebo, in onda in diretta venerdì 19 maggio su Rai3.

"D​al terremoto che ha colpito il Centro Italia, passando per le lotte degli operai dell'Alcoa, per il caso 'Morandi' il più grande risponditore sui social al mondo,​ senza dimenticare i profughi siriani conosciuti in Grecia e accolti in Germania, fino ad arrivare ai risultati delle Primarie del Movimento Arturo. 'Gazebo', il programma televisivo ideato e condotto da Diego Bianchi, in parte Zoro, 'riavvolge' il nastro delle storie raccontate in questa edizione nell'ultima puntata, in diretta venerdì 19 maggio alle 21.20 su Rai3" si rende noto dalla tv di Stato.



Ed infatti, per l'occasione, proprio Gianni Morandi su Facebook posta un video per salutare Zoro: "C'è un programma televisivo che io vedo spesso e che commenta sempre quello che succede nella nostra pagina Fb, si chiama Gazebo. Questa sera voglio mandargli un saluto. Ciao a tutti!".



"Come erano cominciate? Come si sono concluse? Non manca, inoltre, l'attualità degli ultimi giorni, raccontata attraverso immagini, video e una speciale 'Social Top Ten', mentre in studio si ritrovano tutti i protagonisti del programma: Marco Dambrosio - Makkox per le vignette, i giornalisti Francesca Schianchi e Marco Damilano per i commenti, Mirko Matteucci - Missouri 4 alla 'guida' del Paese, e la resident band capitanata da Roberto Angelini per la musica. Ospiti musicali della puntata sono James Taylor e Angela Baraldi" riferiscono in ultimo dalla Rai.