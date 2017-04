Meeting of Styles Milano 2017: tra le "Persone" ed i writer c'è Il Prosa

"Persone", il settimanale del Tg3, intervista Marco Zanghi, writer, in arte 'Il Prosa': in onda domenica 23 aprile su Rai3.

"'I graffiti sono tatuaggi sulla pelle della città. I tatuaggi sono graffiti sui muri delle persone'. Parole di Marco Zanghi, writer, in arte 'Il Prosa', cresciuto nelle periferie milanesi dove si sono formati artisticamente i rapper italiani più famosi, tra graffiti, tatuaggi e hip hop", riporta in una nota la Rai.



Il giovane infatti viene intervistato da "Persone" - il settimanale del Tg3, in onda domenica 23 aprile alle 12.15 su Rai3 - e racconta il Meeting of Styles, l'evento di graffiti più importante del mondo che si terrà nel più colorato hinterland di Milano.



"Il 29, il 30 aprile e 1 maggio 2017 il Comune di Trezzano sul Naviglio ospiterà la kermesse internazionale con 200 writers provenienti da 20 Paesi del Mondo che in 3 giorni dipingeranno vere e proprie opere d'arte. - spiega Marco - Tra gli ospiti più illustri, oltre a noi di Nuclear1, che siamo la crew organizzatrice, ci saranno celebrità internazionali: dal brasiliano Vespa al newyorkese Mastro, da Brain Mash dalla Siberia e Empy dal Guatemala, a Hadok dal Perù, Trun dalla Russia ed Ekto dall'Inghilterra".



"I Dj e gli MC, anche loro internazionali, faranno da sfondo musicale alla festa, Special Guest Live in gran segreto, mentre gli artisti si sfideranno a colpi di bomboletta per l'ambita 'Battle di Graffiti'. Infine, il primo maggio, ci sarà il workshop di graffiti per i più piccoli e la mostra fotografica dell'edizione 2016", si specifica.