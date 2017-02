Matti da slegare: OPG chiudono e aprono REMS, anche a Fuori Tg

Appuntamento con 'Fuori Tg', in onda martedì 28 febbraio su Rai3.

"'Un orrore indegno di un Paese civile': con queste parole l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sintetizzava l'inferno degli ospedali psichiatrici giudiziari. E proprio domani, 28 febbraio, nel giorno in cui queste strutture (con l'eccezione di quella di Barcellona Pozzo di Gotto, destinata e restare in vita per pochi giorni) chiuderanno per fare posto alle più moderne REMS (Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza)", viene ricordato in una nota.



"Fuori Tg documenterà l'esempio virtuoso del Friuli Venezia Giulia, in cui gli internati, non più di una decina per residenza, vengono seguiti in un processo di guarigione e reinserimento nella società. - si anticipa - Soluzione non ancora adottata in Lombardia, dove per il rifiuto delle città di accogliere le REMS si mantiene la concentrazione di 120 persone nel solo centro di Castiglione delle Stiviere".



"Appuntamento martedì 28 febbraio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3, a cura di Mariella Venditti, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 su Rai3. Ospiti di questa puntata Maria Grazia Giannichedda, sociologa e presidente della Fondazione Basaglia, e Franco Corleone, commissario unico del Governo per il superamento degli OPG. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici".