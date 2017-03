Marco Cappato: Quante Storie sul suicidio assistito

Nuovo appuntamento con 'Quante Storie' in onda lunedì 6 marzo su Rai3.

"Si parlerà di suicidio assistito e di fine vita alla luce della morte in Svizzera di Fabiano Antoniani (Dj Fabo) nella puntata di 'Quante Storie' in onda lunedì 6 marzo alle 12.45 su Rai3. Corrado Augias coinvolgerà nel dibattito su questi delicati temi il parlamentare Marco Cappato - viene spiegato in un comunicato della tv di Stato -, tesoriere dell'Associazione 'Luca Coscioni', e il direttore del centro studi per la ricerca sul coma 'Gli amici di Luca' Fulvio De Nigris. La puntata si concluderà con la recensione letteraria della scrittrice Michela Murgia."