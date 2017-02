Mantova è la "Provincia Capitale" della letteratura

Nuova puntata di 'Provincia Capitale', in onda domenica 12 febbraio su Rai3.

"Patria di Virgilio, di Andrea Mantegna e di Tazio Nuvolari e città del primo festival della letteratura. È Mantova la protagonista del nuovo appuntamento con 'Provincia Capitale', il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Edoardo Camurri, in onda domenica 12 febbraio alle 10.10 su Rai3. Il filo rosso che caratterizza il percorso di questa settimana è la letteratura, partendo proprio dalla storia del 'Festivaletteratura', nato oltre venti anni fa dalla singolare iniziativa di un gruppo di mantovani" viene rivelato in un comunicato dalla tv di Stato.



"Ne parlano i fondatori 'visionari' che, capitanati dal libraio Luca Nicolini, si sono impegnati per trasformare una bella, ma sonnecchiante, provincia padana in una capitale degli scrittori e dei lettori. Lunga la litania di nomi che dal 1997 a oggi hanno impreziosito con la loro presenza la storia e gli incontri del festival: da Doris Lessing a Naipaul, da Pamuk a Grossman, da Paul Auster a Salman Rushdie, da De Lillo e Vargas Llosa e molti altri. Tutti hanno contribuito a illuminare con le loro idee e le loro storie questa città affacciata sul Mincio che si anima ogni anno intorno ai grandi temi della letteratura. La bellezza, in ogni sua forma, è di casa a Mantova: ne dà conto il genio di Virgilio, del quale parla lo scrittore Antonio Moresco, mentre lo storico Maurizio Bertolotti rievoca la figura di Ippolito Nievo, nato a Padova, ma che a Mantova è vissuto e ha frequentato il Liceo Virgilio" si prosegue.



"I versi del poeta Ivano Ferrari saldano alla contemporaneità i ragionamenti sulla letteratura di questa puntata che propone altri scorci di bellezza: la visita alla Camera degli Sposi affrescata da Andrea Mantegna - diffondono infine dalla Rai -, dove Camurri incontra Peter Assmann, direttore del polo museale di Palazzo Ducale, e quella al Museo dedicato al grande Tazio Nuvolari, il campione di automobilismo sulle cui gesta si svolgono il quiz di questa settimana e la preziosa rievocazione d'archivio. Cinque, come di consueto, i titoli scelti dal giornalista locale Paolo Boldrini, direttore de 'La Gazzetta di Mantova', mentre gli stralunati inviati di Camurri, Gianni Miraglia e Roberto Abbiati, si cimentano con le loro esilaranti prove ed esplorazioni nello sport e nella tradizione culinaria locale."