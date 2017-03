Malattie renali e dialisi: la dieta migliore per essere "Tutta Salute"

Nuovo appuntamento con 'Tutta Salute' in onda giovedì 2 marzo su Rai3.

"Nella puntata di 'Tutta Salute', in onda giovedì 2 marzo alle 11 su Rai3, si parlerà delle malattie renali. Si stima che in Italia le persone con malattie renali siano 5 milioni, e 50 mila quelle con insufficienza renale in dialisi" informa in una nota la tv di Stato.



La Rai continua in conclusione: "E' necessario ridurre proteine, fosforo e potassio per non affaticare i reni, e seguire una dieta attenta evitando carni rosse, latticini con moderazione, e poco sale. Riusciamo così a proteggere i nostri reni? Silvia Bencivelli, Debora Rasio e Pier Luigi Spada ne parleranno con il dottor Claudio Ronco, direttore del Dipartimento di Nefrologia Dialisi e Trapianto renale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza."