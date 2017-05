Mafia Capitale raccontata da Pif al Caro Marziano, con Lirio Abbate

Caro Marziano, in onda giovedì 11 maggio su Rai3.

"Caro Marziano, in onda giovedì 11 maggio alle 20.35 su Rai3, racconta Mafia Capitale. Lirio Abbate, il giornalista che più di ogni altro ha scandagliato queste vicende, accompagna Pif in un tour di Roma molto poco tradizionale. Un tour senza chiese né rovine romane, composto solo dai luoghi di lavoro del principale indagato dell'inchiesta, Massimo Carminati" fa sapere in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai rendono noto in conclusione: "E' una visita guidata a posti anonimi e conosciuti della capitale, davanti ai quali ogni romano passa abitualmente, senza sapere che questi luoghi sono stati a lungo i passaggi segreti per varcare il confine con l'ormai celebre 'mondo di mezzo'. Ognuno di questi luoghi svela una storia e un aspetto della vicenda di Mafia Capitale."