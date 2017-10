Low cost: un modello da rivedere dopo crisi Ryanair? A FuoriTg

FuoriTg, in onda martedì 10 ottobre su Rai3.

"I voli low cost, a prezzi accessibili per tutti, hanno moltiplicato il numero dei viaggiatori, ormai abituati a prendere l'aereo con la stessa facilità con cui salgono sul tram. Ma le difficoltà di Ryanair e la bancarotta di altre compagnie hanno messo in crisi questo modello. Rischiano la chiusura aeroporti come quello di Trapani e le attività ricettive ad essi collegate. Come cambieranno le cose per i turisti, per i lavoratori del settore e per tutto l'indotto generato dal traffico aereo? È o no da rivedere questo modello di viaggio a basso costo, a cominciare dalla gestione del personale, in tanti casi sottopagato? Sarà l'argomento della puntata di domani, martedì 10 ottobre, di FuoriTg, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti, in onda alle 12.25 su Rai3. Ospiti di Maria Rosaria De Medici Ivo Tarantino di Altroconsumo e Cesare Pozzi, professore di economia industriale alla LUISS" viene esposto in una nota della tv di Stato.