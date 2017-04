Lo scoprire il perché dell'osteoporosi per avere di nuovo Tutta Salute

"L'osteoporosi è una patologia ossea molto comune che provoca un indebolimento delle ossa: può causare fratture della colonna vertebrale, del femore e del polso anche dopo semplici cadute. In Italia non si hanno dati precisi sul numero di persone colpite ma si calcola che la maggior parte siano donne. Ma come si arriva all'osteoporosi? Silvia Bencivelli, Debora Rasio e Pier Luigi Spada ne parleranno con il professor Giancarlo Isaia, direttore della Scuola di specializzazione in Geriatria dell'Università degli Studi di Torino nella puntata di 'Tutta Salute' in onda giovedì 27 aprile alle 11 su Rai3" si riporta in una nota dalla tv di Stato.