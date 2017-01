Livorno nuova "Provincia Capitale"

"Capitale della satira e dell'ironia, città leader nell'arte della burla, ma anche della scherma, patria del caciucco e della tolleranza, e di intelligenze geniali e fuori dal coro, come Modigliani e Piero Ciampi: è Livorno la protagonista dell'ottava puntata di 'Provincia Capitale', il programma di Rai Cultura firmato da Edoardo Camurri e da Michele De Mieri e Riccardo Mazzon, in onda domenica 15 gennaio alle 10.10 su Rai3" viene rivelato in una nota dalla tv di Stato.



"Si parla del proverbiale antagonismo con Pisa, tra il serio e il faceto, raccontando le radici di un'antica ruggine. Due gli scrittori che Camurri incontra: un livornese, Simone Lenzi (scrittore, sceneggiatore, musicista e leader dei Virginiana Miller), e un pisano, Marco Malvaldi, autore della fortunata serie del Bar Lume. A entrambi il compito di affrontare il tema dello spirito caustico che contraddistingue i livornesi, così come documenta il rinomato giornale satirico 'Il Vernacoliere', del quale parla il fondatore e direttore Mario Cardinali. I cinque titoli indimenticabili di questa settimana appartengono, invece, al quotidiano 'Il Tirreno': li sceglie per 'Provincia Capitale' il giornalista Federico Lazzotti. Obiettivo anche sulla scherma: Edoardo Camurri si cimenta nello sport che ha visto trionfare l'Italia e la storica palestra livornese della Fides con un palmares che nel tempo si è arricchito di 61 medaglie olimpiche, delle quali 30 d'oro, e di 107 medaglie ai Mondiali, delle quali 41 d'oro. Mentre il 'forzuto' Gianni Miraglia affronta una delle sue impossibili prove, e Roberto Abbiati si misura con la ricetta del caciucco, Camurri ricorda la beffa delle finte teste di Modigliani e invita i livornesi a inquadrare il codice QR per rivedere in un raro documento d'archivio un indimenticabile concittadino: il cantautore e poeta Piero Ciampi" illustrano in ultimo dalla Rai.