Lina, la volpe del Cilento che va al "ristorante": a FuoriTg

In onda venerdì 27 ottobre su Rai3.

"Si chiama Lina, o meglio questo il nome 'affibiatole' nella zona del Cilento dove orami è di casa. Si tratta di una volpe e le immagini esclusive dell'animale, che prende il cibo direttamente dalle mani di un ristoratore cilentino, apriranno la puntata di 'FuoriTg', lo spazio di approfondimento del Tg3 curato da Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici, in onda in diretta venerdì 27 ottobre, alle 12.25, su Rai3" fa sapere in una nota la tv di Stato.



Dalla Rai viene riportato infine: "L'argomento di questo fine settimana è infatti animali selvatici in città, e sarà affrontato con il veterinario Federico Coccia e Piero Genovesi dell'ISPRA che parleremo di biodiversità in città, di quale deve essere il giusto rapporto tra specie animali e vegetali al fine di rendere più vivibili le città. Perché ormai l'equilibrio tra animali che invadono e animali che servono si è rotto."