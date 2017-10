Life animated: il documentario in prima tv su Rai3

'Life animated', in onda giovedì 19 ottobre su Rai3.

"Giovedì 19 ottobre alle 21.15 su Rai3 Massimo Gramellini presenta il documentario, in prima visione assoluta, 'Life animated' per il ciclo Il mondo adesso, con la regia di Roger Ross Williams" segnala in una nota la tv di Stato.

Dalla Rai precisano in conclusione: "Owen Suskind, un ragazzo autistico che non parla da anni, riesce lentamente a uscire dal suo isolamento immergendosi nei film animati targati Disney. La visione delle pellicole permette al giovane di 'riconnettersi' con l'amorevole famiglia e il resto del mondo… Un film straordinariamente coinvolgente e commovente, che fu candidato all'Oscar nel 2016."