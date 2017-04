Le parole della settimana sono di Loretta Goggi e Philippe Daverio

'Le parole della settimana', in onda sabato 8 aprile su Rai3.

"La soubrette e attrice Loretta Goggi, nel cast di 'Sorelle' in onda su Rai1, e il critico d'arte, docente e scrittore Philippe Daverio, in questi giorni nelle librerie con il volume 'Le stanze dell'armonia', sono gli ospiti di Massimo Gramellini nello studio de 'Le parole della settimana' di sabato 8 aprile, alle 20.30, su Rai3. Massimo Gramellini ogni sabato sera fa il punto della situazione legando alcune notizie della settimana alle parole che in qualche modo le caratterizzano. Gli ospiti in studio commenteranno le parole mentre a Geppi Cucciari è affidata la parte più ironica della trasmissione" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.