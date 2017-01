Le parole della settimana per Enrico Bertolino e Massimo Giannini

"Gli ospiti di Massimo Gramellini nello studio de 'Le parole della settimana' di sabato 28 gennaio alle 20.30 su Rai3 sono l'umorista e conduttore televisivo Enrico Bertolino e il giornalista e scrittore Massimo Giannini" fa sapere in una nota la tv di Stato.



"Ogni sabato sera si fa il punto della situazione legando alcune notizie della settimana alle parole che in qualche modo le caratterizzano. Gli ospiti in studio commenteranno le parole mentre a Geppi Cucciari è affidata la parte più ironica della trasmissione" osserva in ultimo la Rai.