Le parole della settimana di Giovanni Veronesi e Aldo Cazzullo

Torna l'appuntamento con 'Le parole della settimana', in onda sabato 25 marzo su Rai3.

"Sono Giovanni Veronesi e Aldo Cazzullo gli ospiti di Massimo Gramellini a 'Le parole della settimana', in onda sabato 25 marzo alle 20.30 su Rai3. Veronesi ha diretto il film 'Non è un paese per giovani', nei cinema in questi giorni, mentre Cazzullo, giornalista e scrittore, è da poco in libreria con il volume 'L'intervista - i settanta italiani che resteranno'" viene segnalato in un comunicato dalla tv di Stato.



"Entrambi commenteranno le parole che hanno caratterizzato le notizie della settimana scelte da Gramellini. E non mancherà il consueto contributo di Geppi Cucciari - si evidenzia in conclusione -, all'insegna dell'ironia e del sorriso. Il programma di Rai3 realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani."