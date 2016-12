Le parole della cultura di Mauro Corona e Roberto Vecchioni

"Un viaggio tra le parole della cultura in compagnia di Mauro Corona - viene diffuso in una nota della Rai -, dalla sua casa di Erto, ma anche di Roberto Vecchioni e di Arturo Brachetti che raccontano le proprie preferenze letterarie. Lo propone il nuovo appuntamento con 'Petrarca. Le parole della cultura', il settimanale della Tgr curato da Simonetta Rho con i contributi delle redazione da tutta Italia, in onda sabato 31 dicembre alle 13.00 su Rai3."



Ad accompagnare i telespettatori, Chiara Pottini dal Cineporto della Film Commission di Torino. Tra gli scrittori protagonisti della puntata anche Amos Oz, Roberto Saviano, Clara Sanchez, Nicolai Lilin, Steve Mc Curry, Paul Beatty, Alessandro D'Avenia e Gianni Farinetti. In sommario inoltre, gli incontri con la figlia di Giorgio Bassani, a Ferrara, e con la traduttrice di Murakami Haruki, Antonietta Pastore, a Torino" prosegue la tv di Stato.



"Il giro d'Italia di 'Petrarca' arriva, poi, a Trento per scoprire nuove frontiere della creatività digitale, a Settimo Torinese per un concorso di scrittura, a Napoli per un testo sulla 'malaparola', e a Sarmede in provincia di Treviso, paese di fiabe" si continua.



Si precisa infine: "E ancora, la comicità d'epoca negli archivi Rai, le parole 'nuove' di Andy Luotto, e un omaggio a Shakespeare a 400 anni dalla morte con una pagina sulle sue commedie e una romanza dal 'Falstaff' di Verdi con la voce di Ambrogio Maestri. Le parole del rock, infine, sono quelle di 'New Year's day' degli U2, mentre la poesia 'Le parole' di Pierluigi Cappello chiude la puntata."