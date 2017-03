Le nuove storie de "I Ragazzi del Bambino Gesù" tornano su Rai3

Domenica 26 marzo su Rai3 nuovo appuntamento con 'I Ragazzi del Bambino Gesù'.

"La speranza, il coraggio, la straordinaria lotta quotidiana per la vita. Domenica 26 marzo alle 22.45 su Rai3 proseguono le storie de 'I Ragazzi del Bambino Gesù' - Ospedale Pediatrico, il documentario ideato da Simona Ercolani e prodotto da Stand by me" si comunica dalla tv di Stato.



La Rai illustra infine: "Tra i protagonisti della sesta puntata ci sarà Giulia, che ha 15 anni e viene da Messina. Da alcuni mesi è in cura per combattere una leucemia. Non è stato facile portare in remissione la sua malattia, ma dopo un periodo di cure potrà affrontare il trapianto. Sarà sua madre Caterina a donarle le cellule staminali e per Giulia sarà importante poter affrontare questa esperienza insieme ai suoi genitori. Poi sarà la volta di Sara, che ha quasi 16 anni e viene da Ladispoli. Da anni è in cura presso il Bambino Gesù perché affetta da un'obesità grave. La sua salute è in pericolo e, d'accordo con i medici e sua mamma, decide di sottoporsi a un intervento di riduzione gastrica. Sara troverà dentro di sé la motivazione giusta per affrontare tutte le sue paure. Per Annachiara invece è finalmente arrivato il tanto atteso momento di uscire dall'ospedale. Mamma Paola vorrebbe aspettare ancora un po', ma la voglia di tornare in fretta alla normalità, avrà la meglio. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, però accadrà però qualcosa di inaspettato. Infine, Roberto farà finalmente le valigie e lascerà la casa di accoglienza che l'ha ospitato durante le lunghe cure a Roma. A casa potrà riabbracciare la sua sorellina e tutte le persone che l'hanno aspettato per tanto tempo."