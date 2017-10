Le lezioni di umanità di UMberto Veronesi, a Fuori Tg

In onda mercoledì 25 ottobre su Rai3.

"Medicina della narrazione: si chiama così la nuova branca della medicina che educa i medici a considerare il malato innanzitutto come persona, a cui va comunicata nel modo giusto e umano la 'cattiva notizia'. Precursore di questo nuovo modo di curare, della necessità di mettere il malato nella condizione di narrare la sua vita per meglio aiutarlo a guarire è stato il professor Veronesi. Lo ricorderà 'Fuori Tg', lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 curato da Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici, in onda mercoledì 25 ottobre, alle 12.25, su Rai3. - viene annunciato in una nota - E con l'ematologo Claudio Cartoni e la psico-oncologa Anna Costantini si parlerà dell'iniziativa sollecitata anche dal Ministero della Salute di istituire negli ospedali un corso di 'medicina della narrazione'".