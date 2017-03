Le donne preda delle giungle urbane: a Mi Manda RaiTre

Torna l'appuntamento con Mi Manda RaiTre, in onda giovedì 23 marzo su Rai3.

"Quanto è pericoloso vivere nelle nostre città, soprattutto per le donne? E perché i centri urbani sono così degradati? Salvo Sottile conduce una nuova puntata di 'Mi Manda RaiTre', per continuare a raccontare le difficoltà del Paese attraverso le storie dei cittadini con collegamenti, inchieste e approfondimenti sui temi caldi dell'attualità, in onda giovedì 23 marzo alle 21.15 su Rai3" spiega in un comunicato la tv di Stato.



Si precisa inoltre: "Troppo spesso le donne diventano vittime di violenze e rapine. Hanno paura a tornare a casa la notte, si sentono indifese e si difendono come possono. Si blindano nei loro appartamenti, si organizzano in gruppi e frequentano corsi collettivi. In qualche caso addirittura si armano. Tutto pur di sopravvivere nelle città diventate ormai vere e proprie 'Giungle Urbane'. Città dove anche parcheggiare diventa un'impresa. Dove, specie se sei donna e non vuoi ritrovarti con la macchina danneggiata, devi per forza cedere alle estorsioni dei parcheggiatori abusivi. Paghi qualche euro e stai tranquillo, ti rifiuti e protesti ed allora rischi di finire all'ospedale come l'operatore di 'Mi Manda Rai Tre'."



"Quelle stesse donne che se vogliono avere un figlio e vivono in Alto Adige hanno tutto il sostegno economico e concreto possibile, se invece vivono nel resto d'Italia - almeno per il momento - possono anche dire addio al Bonus Mamme, a quegli 800 milioni stanziati per aiutarle e sostenerle che a tutt'oggi sono inaccessibili" prosegue la Rai.



"Ma ci sono anche altri pericoli per le donne, soprattutto per coloro che decidono di farsi un ritocchino, una piccola operazione: se si affidano in mani sbagliate ecco che il chirurgo estetico diventa colui che ti deturpa per sempre. Nella puntata non mancherà poi la tradizionale inchiesta che questa volta sarà dedicata alle uova presenti in centinaia di alimenti. Siamo sicuri che siano sempre fresche? La mission del programma, anche nella versione serale, è la stessa di sempre, l'autentico servizio pubblico: la tutela dei diritti lesi e di quelli negati, il rispetto della legalità, la difesa dei cittadini e dei consumatori, restando sempre a fianco degli onesti" viene concluso infine.