Le Parole della Settimana di Alessandro D'Avenia

In onda sabato 4 novembre su Rai3.

"Si apre con un'intervista ad Alessandro D'Avenia che parla dei grandi amori della storia la puntata de 'Le Parole della Settimana', in onda sabato 4 novembre, alle 20.15 su Rai3. In studio anche Filippa Lagerback e il meteorologo Luca Mercalli che parlerà di ambiente e tramonti" viene rivelato in una nota della tv di Stato.



"In occasione del decennale della morte di Enzo Biagi, il suo amico Loris Mazzetti ricorderà il grande giornalista scomparso. Geppi Cucciari presenterà la storia di una ragazza guarita dal cancro che è diventata una ricercatrice dell'Istituto dei Tumori" prosegue la Rai.



"Con Gramellini si conosceranno altre storie di tutti i giorni, come quella di Sergio Basso, il regista che si è trasformato in giustiziere al servizio del Bike Sharing, contro coloro che non restituiscono le bici pubbliche" si sottolinea in ultimo.